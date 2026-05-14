Kenaikan Yesus Kristus, Polda Metro Jaya Jaga 860 Tempat Ibadah di Jakarta dan Sekitarnya

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Guna memastikan seluruh rangkaian ibadah kenaikan Yesus Kritis di berbagai gereja di Jakarta dan sekitarnya, Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk menjaga lebih kurang 860 tempat ibadah. Personel yang dikerahkan berasal dari berbagai polres jajaran Polda Metro Jaya.
”Polda Metro Jaya memastikan kegiatan peribadatan kenaikan Yesus Kristus hari ini berjalan aman dan lancar. Polres jajaran melaksanakan pelayanan pengamanan di sekitar 860 tempat ibadah di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangan resminya pada Kamis (14/5).
Budi menyebut, personel yang dikerahkan untuk menjaga gereja juga melakukan patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik keramaian. Khususnya di tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai saat libur panjang.
Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu mengungkapkan bahwa pihaknya juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) seperti kemacetan, kriminalitas hingga penyebaran hoaks dan isu provokatif di media sosial (medsos).
”Seluruh personel diminta mengedepankan langkah humanis serta meningkatkan patroli dan pengawasan untuk menjaga situasi tetap kondusif,” kata dia.
Agar situasi tetap terjaga, Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat selalu berhati-hati selama beraktivitas selama libur panjang akhir pekan ini. Budi mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga barang berharganya saat bepergian.
”Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar rangkaian ibadah dan libur panjang dapat berjalan dengan nyaman. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan kamtibmas, segera hubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam,” imbuhnya.
