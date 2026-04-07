Segel Rumah Doa POUK Teluknaga Tangerang Dibuka, Pemda Janji Bangunkan Gereja

Staf Khusus Menteri Agama RI Gugun Gumilar mencopot segel Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Senin (6/4). (Istimewa)
JawaPos.com - Konflik terkait penyegelan Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, akhirnya menemui titik terang.
Melalui mediasi yang melibatkan berbagai pihak, segel terhadap yayasan tersebut resmi dibuka kembali pada Senin (6/4).
Langkah ini diambil setelah proses musyawarah panjang yang melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang, Kementerian Agama, hingga tokoh masyarakat setempat.
Staf Khusus Menteri Agama RI Gugun Gumilar turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses mediasi berjalan kondusif.
Kehadiran Gugun menjadi kunci dalam menjembatani komunikasi antara pihak yayasan dengan pemerintah daerah.
Gugun menegaskan, langkah ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam merespons persoalan sensitif di tengah masyarakat dengan kepala dingin.
"Sore ini saya turun langsung ke lokasi di Yayasan dan rumah doa POUK Teluknaga untuk hadir langsung di lapangan, melakukan mediasi, serta berkomunikasi dan menghubungi berbagai pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Upaya tersebut alhamdulillah terlaksana dan nyata kehadiran negara dalam merespons persoalan di tengah masyarakat," ujar Gugun dalam keterangannya.
Penyelesaian konflik ini tidak hanya berhenti pada pembukaan segel. Terdapat beberapa poin kesepakatan penting yang telah ditandatangani untuk menjamin keharmonisan jangka panjang di wilayah tersebut:
1. Pencabutan Segel: Secara resmi, segel Yayasan POUK dan Rumah Doa Jemaat POUK Teluknaga telah dibuka.
Baca Juga:Selamat Hari Raya Paskah! Mengenal Lebih Dekat Hari Raya Minggu Paskah di Gereja-Gereja Kristen
2. Pembangunan Gereja Baru: Pemda Kabupaten Tangerang berkomitmen mencarikan lahan, menyelesaikan PBG/IMB, dan membangun gereja di area dekat lokasi Teluknaga.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven