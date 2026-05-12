Sanoeri Pedagang Tahu Goreng di Bekasi Meninggal setelah Ditabrak Mobil MBG

JawaPos.com - Sanoeri, 41, pedagang tahu goreng yang menjadi korban kecelakaan mobil operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bekasi, dinyatakan meninggal dunia, Selasa (12/5).

Korban mengembuskan napas terakhir setelah sempat berjuang melewati masa kritis di Rumah Sakit Siloam Sentosa akibat luka berat di bagian kepala.

Kronologi Meninggalnya Korban

Sanoeri tidak mampu bertahan setelah lapak dagangannya dihantam mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Kalimantan Raya, Bekasi Timur. Penanganan medis intensif telah dilakukan, namun takdir berkata lain.