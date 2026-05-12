Gibran Puas Progres MRT Jakarta Sesuai Jadwal, Intip Bocoran Tanggal Operasinya

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, Selasa (12/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI-Kota terus dikebut. Dalam tinjauannya bersama Gubernur Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Selasa (12/5), Gibran mengungkapkan bahwa progres fisik proyek strategis nasional ini telah menyentuh angka 59 persen.
Penyusuran dilakukan mulai dari area konstruksi Stasiun Sawah Besar hingga Stasiun Harmoni untuk melihat langsung pengerjaan di lapangan.
Gibran merinci target agar masyarakat Jakarta bisa segera menikmati layanan transportasi bawah tanah ini secara bertahap.
"Secara keseluruhan, tadi sudah dilaporkan Pak Dirut (MRT) progres pembangunannya sudah mencapai 59 persen. Di akhir tahun 2027, HI-Monas tersambung dan sudah beroperasi, lalu di akhir 2029 nyambung sampai ke Stasiun Kota," ujar Wapres Gibran.
Ia menekankan bahwa transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan menjadi solusi kemacetan di kawasan aglomerasi.
Wapres Gibran memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, terutama para pekerja yang menjaga ritme pembangunan tetap berada di jalurnya (on track).
"Jadi ini progres yang luar biasa sekali. Terima kasih sekali sudah bekerja pagi, siang, malam sehingga progres pembangunan yang ada di sini bisa sesuai timeline," ungkap Wapres Gibran.
Senada dengan Wapres, Menhub Dudy Purwagandhi memaparkan detail teknis pembangunan yang dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama menunjukkan hasil yang sangat positif.
"Saya berharap proses pembangunan MRT Fase 2A dapat terus berjalan lancar, aman, dan sesuai rencana. Pasalnya, kehadiran MRT tidak hanya meningkatkan konektivitas transportasi publik di wilayah Jakarta, namun juga menjadi solusi mobilitas perkotaan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan," terang Menhub.
Berdasarkan data terbaru, segmen 1 (Bundaran HI-Monas) sudah mencapai 80,47 persen. Sedangkan segmen 2 (Harmoni-Kota) masih berada di angka 51,04 persen.
