Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 13 Mei 2026 | 00.56 WIB

Gibran Puas Progres MRT Jakarta Sesuai Jadwal, Intip Bocoran Tanggal Operasinya

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, Selasa (12/5). (Istimewa) - Image

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, Selasa (12/5). (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI-Kota terus dikebut. Dalam tinjauannya bersama Gubernur Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Selasa (12/5), Gibran mengungkapkan bahwa progres fisik proyek strategis nasional ini telah menyentuh angka 59 persen.

Penyusuran dilakukan mulai dari area konstruksi Stasiun Sawah Besar hingga Stasiun Harmoni untuk melihat langsung pengerjaan di lapangan.

Jadwal Operasional MRT Bundaran HI hingga Kota

Gibran merinci target agar masyarakat Jakarta bisa segera menikmati layanan transportasi bawah tanah ini secara bertahap.

"Secara keseluruhan, tadi sudah dilaporkan Pak Dirut (MRT) progres pembangunannya sudah mencapai 59 persen. Di akhir tahun 2027, HI-Monas tersambung dan sudah beroperasi, lalu di akhir 2029 nyambung sampai ke Stasiun Kota," ujar Wapres Gibran.

Ia menekankan bahwa transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan menjadi solusi kemacetan di kawasan aglomerasi.

Wapres Gibran memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, terutama para pekerja yang menjaga ritme pembangunan tetap berada di jalurnya (on track).

"Jadi ini progres yang luar biasa sekali. Terima kasih sekali sudah bekerja pagi, siang, malam sehingga progres pembangunan yang ada di sini bisa sesuai timeline," ungkap Wapres Gibran.

Progres Signifikan di Jalur HI-Monas

Senada dengan Wapres, Menhub Dudy Purwagandhi memaparkan detail teknis pembangunan yang dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama menunjukkan hasil yang sangat positif.

"Saya berharap proses pembangunan MRT Fase 2A dapat terus berjalan lancar, aman, dan sesuai rencana. Pasalnya, kehadiran MRT tidak hanya meningkatkan konektivitas transportasi publik di wilayah Jakarta, namun juga menjadi solusi mobilitas perkotaan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan," terang Menhub.

Berdasarkan data terbaru, segmen 1 (Bundaran HI-Monas) sudah mencapai 80,47 persen. Sedangkan segmen 2 (Harmoni-Kota) masih berada di angka 51,04 persen.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
DPW Laskar Gibran Jawa Tengah Terbentuk, Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode - Image
Politik

DPW Laskar Gibran Jawa Tengah Terbentuk, Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode

Senin, 6 April 2026 | 17.29 WIB

Warga Gugat Pimpinan DPR Desak Gibran Rakabuming Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres RI - Image
Politik

Warga Gugat Pimpinan DPR Desak Gibran Rakabuming Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres RI

Selasa, 31 Maret 2026 | 23.50 WIB

Wapres Gibran Tinjau Lokasi Longsor di Bandung Barat, Disambut Wagub Jabar Erwan Setiawan - Image
Nasional

Wapres Gibran Tinjau Lokasi Longsor di Bandung Barat, Disambut Wagub Jabar Erwan Setiawan

Minggu, 25 Januari 2026 | 20.10 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore