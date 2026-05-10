Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Minggu, 10 Mei 2026 | 23.21 WIB

Tensi Tinggi Persija Jakarta vs Persib Bandung: 109 Personel Gabungan Kepung 13 Titik Nobar di Jakarta Pusat!

Pemain Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda. (Istimewa) - Image

Pemain Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda. (Istimewa)

JawaPos.com - Aparat gabungan TNI-Polri bergerak cepat mengamankan wilayah Jakarta Pusat sore ini. Langkah ini diambil guna mengawal jalannya kegiatan nonton bareng (nobar) laga klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang berlangsung hari ini, Minggu (10/5).

Sebanyak 13 titik nobar di Jakarta Pusat jadi pantauan utama. 109 personel gabungan diterjunkan untuk menyisir berbagai titik keramaian. Langkah antisipasi ini menjadi prioritas mengingat rivalitas tinggi antara kedua kelompok suporter.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E. P. Hutagalung mengungkapkan, pihaknya telah memetakan belasan lokasi yang menyelenggarakan acara nonton bareng. Fokus pengamanan dibagi ke dalam area tertutup dan terbuka.

"Hari ini berlangsung pertandingan sepak bola antara Persija dan Persib. Di Jakarta Pusat terdapat 13 titik nobar, 10 titik indoor dan 3 titik outdoor. Karena itu kami melaksanakan patroli gabungan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif," kata Reynold, Minggu (10/5).

Patroli skala besar ini bertujuan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Petugas mengincar potensi konvoi liar hingga gesekan antarsuporter di jalanan.

Pendekatan Humanis dan Antisipasi Kerumunan GBK

Meski pengamanan diperketat, Kapolres menekankan agar seluruh personel di lapangan tetap mengedepankan sikap yang santun kepada warga dan suporter.

"Kita tidak boleh underestimate karena kedua suporter sangat fanatik. Seluruh personel diminta menjaga keamanan, keselamatan masyarakat, dan mengedepankan pendekatan humanis," ujarnya.

Selain fokus pada nobar Persija vs Persib, petugas juga disiagakan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Di saat yang bersamaan, area tersebut tengah digunakan untuk perayaan HUT GRIB Jaya yang juga melibatkan banyak massa.

"Selain patroli nobar, kami juga melaksanakan strong point di kawasan GBK karena ada kegiatan masyarakat lainnya yang berlangsung bersamaan," ungkap Reynold.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Hasil Super League 2025/2026: Adam Alis Brace, Persib Bandung Ungguli Persija Jakarta 2-1 di Babak Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Super League 2025/2026: Adam Alis Brace, Persib Bandung Ungguli Persija Jakarta 2-1 di Babak Pertama

Minggu, 10 Mei 2026 | 23.22 WIB

El Clasico Persija vs Persib! Nobar Biru di Stadion GBLA Batal demi Kondusivitas Kota Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

El Clasico Persija vs Persib! Nobar Biru di Stadion GBLA Batal demi Kondusivitas Kota Bandung

Minggu, 10 Mei 2026 | 22.23 WIB

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana? - Image
Sepak Bola Indonesia

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

Minggu, 10 Mei 2026 | 20.54 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore