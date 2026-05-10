Tensi Tinggi Persija Jakarta vs Persib Bandung: 109 Personel Gabungan Kepung 13 Titik Nobar di Jakarta Pusat!

Pemain Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda. (Istimewa)
JawaPos.com - Aparat gabungan TNI-Polri bergerak cepat mengamankan wilayah Jakarta Pusat sore ini. Langkah ini diambil guna mengawal jalannya kegiatan nonton bareng (nobar) laga klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang berlangsung hari ini, Minggu (10/5).
Sebanyak 13 titik nobar di Jakarta Pusat jadi pantauan utama. 109 personel gabungan diterjunkan untuk menyisir berbagai titik keramaian. Langkah antisipasi ini menjadi prioritas mengingat rivalitas tinggi antara kedua kelompok suporter.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E. P. Hutagalung mengungkapkan, pihaknya telah memetakan belasan lokasi yang menyelenggarakan acara nonton bareng. Fokus pengamanan dibagi ke dalam area tertutup dan terbuka.
"Hari ini berlangsung pertandingan sepak bola antara Persija dan Persib. Di Jakarta Pusat terdapat 13 titik nobar, 10 titik indoor dan 3 titik outdoor. Karena itu kami melaksanakan patroli gabungan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif," kata Reynold, Minggu (10/5).
Patroli skala besar ini bertujuan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Petugas mengincar potensi konvoi liar hingga gesekan antarsuporter di jalanan.
Meski pengamanan diperketat, Kapolres menekankan agar seluruh personel di lapangan tetap mengedepankan sikap yang santun kepada warga dan suporter.
"Kita tidak boleh underestimate karena kedua suporter sangat fanatik. Seluruh personel diminta menjaga keamanan, keselamatan masyarakat, dan mengedepankan pendekatan humanis," ujarnya.
Selain fokus pada nobar Persija vs Persib, petugas juga disiagakan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Di saat yang bersamaan, area tersebut tengah digunakan untuk perayaan HUT GRIB Jaya yang juga melibatkan banyak massa.
"Selain patroli nobar, kami juga melaksanakan strong point di kawasan GBK karena ada kegiatan masyarakat lainnya yang berlangsung bersamaan," ungkap Reynold.
