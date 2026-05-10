Peringatan Paskah, GEMPAR Dorong Generasi Muda Hadapi Krisis Moral dan Tantangan Sosial

KKR Paskah Nasional Revival Is Now 2026 di Bekasi Convention Centre, Jawa Barat. (Istimewa)

JawaPos.com - Semangat perubahan perlu didorong kepada generasi muda. Di tengah krisis moral, generasi muda perlu menjunjung tinggi integritas dan berani melangkah maju.

Pesan ini yang menjadi fokus dalam KKR Paskah Nasional Revival Is Now 2026 di Bekasi Convention Centre, Jawa Barat yang digelar oleh Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR Indonesia) dan Save My Generation Movement. Gelaran ini mendorong semangat Paskah dan persatuan lintas elemen bangsa.

Mengusung semangat Revival Is Now, acara ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk kembali menemukan harapan, tujuan hidup, dan semangat untuk bangkit, serta membawa dampak positif bagi bangsa dan negara.

"Momentum Paskah yang identik dengan kebangkitan menjadi pengingat bahwa setiap generasi memiliki kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan, pesimisme, dan kehilangan arah menuju masa depan yang penuh harapan," kata Sekjen GEMPAR Indonesia, Petrus Sihombing dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5).

Generasi muda diharapkan mampu beridiri kuat secara spiritual, semangat berkarya, memiliki kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi Indonesia. Kepribadian ini penting dalam menghadapi krisis moral.

"Di tengah berbagai tantangan sosial, krisis moral, dan tekanan yang dihadapi anak muda saat ini, generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa nilai persatuan, kasih, integritas, dan harapan bagi masyarakat," imbuhnya.

Pada keselpatan yang sama, Ketua Pelaksana KKR Paskah Nasional Revival Is Now 2026, Christian Nehemia menambahkan, momentum Paskah tidak hanya dimaknai sebagai perayaan iman. Melainkan bagian dari semangat membangun bangsa.

Kebangkitan generasi muda diharapkan mampu membawa dampak nyata melalui kreativitas, kepedulian sosial, persatuan, serta kontribusi positif di berbagai bidang kehidupan.

“Paskah bukan hanya berbicara tentang perayaan, tetapi tentang kebangkitan. Kami percaya generasi muda Indonesia harus bangkit menjadi generasi yang berani bermimpi, berkarya, dan membawa perubahan bagi bangsa. Revival Is Now menjadi gerakan untuk menyalakan kembali semangat itu,” kata Christian.

Acara ini sengaja dibuka untuk umum dengan harapan dapat menjadi momentum persatuan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualitas di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

KKR Paskah Nasional Revival Is Now 2026 turut dihadiri oleh berbagai tokoh. Di antaranya Abdul Harris Bobihoe selaku Wakil Wali Kota Bekasi, Gugun Gumilar selaku Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bidang Kerukunan Umat Beragama, Pengawasan, dan Kerja Sama Luar Negeri, hingga tokoh-tokoh lintas agama dan anggota legislatif.