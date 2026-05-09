Banu Adikara
Minggu, 10 Mei 2026 | 02.57 WIB

Perkuat Kemaslahatan Umat Lewat Kolaborasi Masjid dan Dunia Usaha

Umat Islam melaksanakan Shalat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (31/3/2025). (Dery Ridwansah/ J

JawaPos.com - Ketua Amaliyah Ramadan Masjid Istiqlal, KH Bukhori Sail Attahiri, mengapresiasi dukungan berbagai program Ramadan yang dinilai membantu kebutuhan jamaah selama menjalankan ibadah di Masjid Istiqlal. Menurutnya, kolaborasi tersebut turut menciptakan suasana ibadah yang lebih nyaman dan mendukung kebutuhan jamaah selama Ramadan.

“Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat,” ujar Bukhori dalam keterangan tertulis yang diterima.

Dukungan yang diberikan mencakup program Kajian Adem Ramadan, penyediaan puluhan ribu paket buka puasa bersama, hingga penyediaan air minum secara berkala untuk jamaah.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari sinergi antara Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan Aqua dalam mendukung kegiatan sosial serta pelayanan jamaah selama Ramadan 1447 H/2026 M.

Atas kolaborasi itu, Badan Pengelola Masjid Istiqlal memberikan piagam penghargaan dalam program bertema Ramadan Hijau Ramadan Bersama.

Senior Public Affairs & Sustainability Director Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengingat pentingnya menghadirkan kontribusi yang relevan bagi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan kontribusi positif yang relevan dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan, Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial melalui berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan jamaah.

