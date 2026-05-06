Terduga Pelaku Pemukulan Bro Ron Akui 'Orang Tuanya' Dihina Kata-kata Kasar dan Rasis

Ronald A. Sinaga atau Bro Ron di kantor Jawa Pos di Jakarta, Kamis (24/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Terduga pelaku dalam kasus pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum PSI, Ronald A. Sinaga, angkat bicara. Pria bernama Andi mengakui bahwa dirinya memang melakukan pemukulan terhadap sosok yang akrab disapa Bro Ron tersebut.
Meski demikian, Andi menegaskan tindakannya tidak terjadi tanpa alasan. Ia mengaku emosinya terpancing setelah mendengar dugaan penghinaan yang ditujukan kepada orang yang ia anggap sebagai orang tuanya.
Berdasarkan keterangan dalam video yang diunggah Rani Stones Sanjaya, insiden itu bermula dari percakapan di sebuah firma hukum di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Situasi disebut memanas setelah muncul ucapan yang dinilai bernuansa rasis dan menghina Ical, rekan Andi.
"Video itu (pemukulan) terjadi karena saya merasa Bang Ical sudah saya anggap orang tua saya. Dia menghina dengan kata-kata kasar dan rasis," kata Andi, dikutip Selasa (5/5).
Sebelum aksi pemukulan terjadi, Andi mengaku sempat mengingatkan Bro Ron agar tidak melakukan kontak fisik terhadap Ical. Namun, kondisi di lokasi semakin tegang hingga akhirnya ia melayangkan pukulan.
"Saya akui saya salah pukul dia, tapi saya enggak terima orangtua saya dihina, dimaki terus kata-kata kasar dan rasis keluar dari mulutnya," bebernya.
Andi juga mengklaim setelah kejadian tersebut, dirinya justru mendapat serangan balasan dari Bro Ron dan rekannya. Ia menyebut sempat terjatuh dan dipukul menggunakan kursi.
"Ada rekaman CCTV semua ada. Saya langsung ke puskesmas, diantar ke pihak kepolisian, dikasih obat nyeri," ungkapnya.
Sementara itu, Ical yang turut disebut dalam peristiwa tersebut juga memberikan penjelasannya. Ia mengaku datang ke kantor firma hukum di Menteng hanya karena ajakan seorang rekan, tanpa mengetahui persoalan yang tengah terjadi.
Namun, suasana berubah ketika Bro Ron datang ke lokasi. Ical menuturkan, dirinya langsung menerima ucapan kasar hingga tindakan fisik.
