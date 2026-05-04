Jakarta Dikepung Banjir Senin Malam: 55 RT Terendam, Ketinggian Air Capai 1,2 Meter

JawaPos.com - Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Senin (4/5) sore hingga malam mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan puluhan RT kini dalam status tergenang akibat luapan sungai dan tingginya curah hujan.

Berdasarkan data terbaru hingga pukul 19:00 WIB, tercatat sebanyak 55 RT dan 3 ruas jalan di Jakarta terendam air dengan ketinggian yang bervariasi.

Wilayah Jakarta Selatan menjadi area yang paling terdampak. Kelurahan Petogogan mencatatkan jumlah titik banjir terbanyak mencapai 37 RT. Selain itu, wilayah Jakarta Barat juga mulai melaporkan adanya genangan di pemukiman warga.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, menjelaskan bahwa kenaikan Tinggi Muka Air (TMA) di beberapa pos pantau menjadi peringatan awal sebelum banjir meluas.

"BPBD mencatat saat ini terdapat *55 RT dan 3 Ruas Jalan Tergenang," ujar Yohan, Senin (4/5).

Rincian Wilayah Terdampak Banjir

Hingga saat ini, ketinggian air di pemukiman warga dilaporkan berkisar antara 30 cm hingga yang terdalam mencapai 120 cm. Berikut adalah rincian data wilayah yang tergenang:

Jakarta Selatan (51 RT): Kel. Cilandak Timur: 2 RT

Kel. Cilandak Barat: 1 RT

Kel. Lebak Bulus: 1 RT

Kel. Petogogogan: 37 RT

Kel. Pela Mampang: 9 RT

Kel. Bangka: 1 RT Jakarta Barat (4 RT): Kel. Sukabumi Selatan: 2 RT

Kel. Sukabumi Utara: 2 RT Penyebab utama genangan ini selain curah hujan yang ekstrem adalah luapan Kali Krukut dan Kali Grogol Mampang.

3 Ruas Jalan Tergenang, Lalu Lintas Tersendat Selain pemukiman, akses transportasi juga terganggu akibat genangan di tiga jalan utama dengan ketinggian air mencapai 70 cm:

Jl. Swadarma, Kel. Ulujami, Jakarta Selatan.

Jl. Ciledug Raya (Seskoal), Jakarta Selatan.

Jl. Kartika (Kolong Tol Jorr), Meruya Utara, Jakarta Barat. BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel gabungan dari Dinas SDA, Bina Marga, hingga Gulkarmat untuk mempercepat penyedotan air di lokasi terdampak.