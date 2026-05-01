Pengamanan May Day 2026 di Jakarta Berlangsung Aman hingga Malam Hari

JawaPos.com — Aparat keamanan melaporkan situasi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta pada Jumat, 1 Mei 2026, berlangsung aman dan terkendali hingga pukul 20.00 WIB. Massa buruh yang sebelumnya menggelar aksi di sejumlah titik strategis ibu kota telah membubarkan diri secara tertib.

Pengamanan terhadap VVIP, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto, disebut berjalan lancar tanpa hambatan berarti. “Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan dapat dilaksanakan dalam keadaan aman dan kondusif,” demikian keterangan laporan lapangan yang diterima pada Jumat malam.

Di kawasan Monumen Nasional (Monas), yang berada di bawah kendali Dandim Jakarta Pusat, situasi dilaporkan telah kembali normal setelah massa aksi meninggalkan lokasi. Tidak ditemukan adanya kejadian menonjol selama berlangsungnya aksi.

Hal serupa terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Area yang berada di bawah pengamanan Danmenarh 1/Faletehan itu dilaporkan aman dan terkendali. Massa aksi juga telah membubarkan diri tanpa insiden berarti.

Sementara itu, di sektor Danantara yang berada di bawah kendali Dandim Jakarta Selatan, kondisi keamanan tetap terjaga. Aparat menyatakan tidak ada gangguan selama maupun setelah aksi berlangsung.

Selain pengamanan aksi, aparat juga melaksanakan kegiatan korve serta pembagian sembako yang berjalan aman. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan pembersihan di sejumlah lokasi aksi, termasuk Monas, DPR RI, dan Danantara.

Secara keseluruhan, aparat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengamanan May Day 2026 di Jakarta berlangsung tertib, aman, dan lancar.