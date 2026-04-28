Daftar Lengkap Identitas 15 Korban Meninggal Akibat Tabrakan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur

JawaPos.com - Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4) mencapai 15 orang. Para korban merupakan penumpang KRL tujuan Cikarang yang ditumbur oleh Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek rute Jakarta-Surabaya.

Berdasar data dari otoritas terkait, jenazah 15 korban tersebut dievakuasi ke 4 rumah sakit berbeda. Sebanyak 10 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Kemudian 5 jenazah lainnya dibawa ke Yakni RSUD Kota Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, dan Rumah Sakit Bekasi Timur.

Adapun hasil identifikasi 15 korban meninggal dunia itu sudah diumumkan oleh pihak rumah sakit. Seluruh korban sudah dipastikan berjenis kelamin perempuan. Mereka meninggal dunia setelah gerbong KRL khusus perempuan ditabrak hingga rusak parah. Berikut daftar lengkap 15 korban tersebut.

Jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati: Tutik Anitasari (31) warga Cikarang Barat, Bekasi;

Harum Anjasari (27) asal Cipayung, Jakarta Timur;

Nur Alimantun Citra Lestari (19) dari Pasar Jambi;

Farida Utami (50) warga Cibitung, Bekasi;

Vica Acnia Pratiwi (23) asal Cikarang Barat;

Ida Nuraida (48) warga Cibitung, Bekasi;

Gita Septia Wardany (20) dari Cibitung, Bekasi;

Fatmawati Rahmayani (29) warga Bekasi Selatan;

Arinjani Novita Sari (25) dari Tambun Selatan, Bekasi;

Nur Ainia Eka Rahmadhyna (32) warga Tambun Selatan, Bekasi.

Jenazah di RSUD Bekasi: Nuryati;

Nurlaela;

Enggar Retno Krisjayanti.

Jenazah di Rumah Sakit Bella Bekasi Ristuti Tustirahato.

Jenazah di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur Adelia Rifani.

Selain 15 korban meninggal dunia, berdasar data sampai pukul 13.26 WIB hari ini (28/4), PT KAI mencatat 88 korban mengalami luka-luka. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban, khususnya korban meninggal dunia.