Polisi Ungkap Penyebab Taksi Hijau Berhenti di Tengah Rel hingga Bikin Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, DIduga Alami Korsleting

Penampakan taksi tertemper kereta yang selanjutnya membuat KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. (Istimewa)
JawaPos.com - Polri mengungkap penyebab taksi hijau berhenti di tengah rel sebelum tertemper KRL di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur. Taksi tersebut diduga mengalami masalah kelistrikan, sehingga berhenti mendadak.
"Kecelakaan ini diakibatkan dari korsleting atau permasalahan elektrik dari kendaraan taksi roda empat elektrik. Di mana tepat permasalahan itu terjadi di perlintasan Ampera," kata Kasi Pullahjianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe saat dihubungi, Selasa (28/4).
Sandhi mengatakan, akibat kecelakaan ini, menyebabkan perjalanan KRL lainnya terhenti di Stasiun Bekasi Bekasi Timur. Akibatnya terjadi kecelakaan lainnya karena KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL yang berhenti.
Sopir taksi tersebut pun dipastikan selamat usai tertemper KRL. Kini dia telah diamankan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani pemeriksaan.
Sebagaimana diketahui, kecelakaan kereta api terjadi pada Senin malam (27/4), di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak rangkaian KRL Commuter Line Cikarang yang sedang berhenti di stasiun.
KRL tersebut berhenti di stasiun karena di depannya terdapat KRL lain yang terhenti karena menemper taksi. Nahas, di saat yang bersamaan datang KA Argo Bromo Anggrek dan kecelakaan tak bisa dihindari.
Benturan keras terjadi pada gerbong paling belakang, yang merupakan gerbong khusus perempuan, menyebabkan korban jiwa dan puluhan penumpang mengalami luka-luka.
