Syahrul Yunizar
Selasa, 28 April 2026 | 23.31 WIB

Diduga Sebabkan Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, Sopir Taksi Hijau Diamankan Polisi

Penampakan Taksi Green yang tertabrak KRL Commuterline yang di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Polri mengamankan sopir taksi yang diduga menjadi penyebab kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Sopir tersebut dipastikan selamat usai kendaraannya tertemper KRL.

"Sopir taksi selamat," ujar Kasi Pullahjianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe saat dihubungi, Selasa (28/4). 

Sopir diamankan untuk proses pemeriksaan. Polisi kini sedang mendalami penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut ini.

"Saat ini sedang diamankan di Polres Bekasi Kota," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kecelakaan kereta api terjadi pada Senin malam (27/4), di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak rangkaian KRL Commuter Line Cikarang yang sedang berhenti di stasiun.

KRL tersebut berhenti di stasiun karena di depannya terdapat KRL lain yang terhenti karena menemper taksi. Nahas, di saat yang bersamaan datang KA Argo Bromo Anggrek dan kecelakaan tak bisa dihindari.

Benturan keras terjadi pada gerbong paling belakang, yang merupakan gerbong khusus perempuan, menyebabkan korban jiwa dan puluhan penumpang mengalami luka-luka.

