KA Argo Bromo Melaju 110 Km/Jam Sebelum Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur

JawaPos.com - Korlantas Polri memperkirakan kecepatan KA Argo Bromo Anggrek saat menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur mencapai 110 km/jam. Data ini didapat berdasarkan perhitungan menggunakan teknologi metode Traffic Accident Analysis (TAA).

Kasi Pullahjianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe mengatakan, kecelakaan bermula saat taksi mengalami masalah kelistrikan dan berhenti di tengah rel. KRL yang melintas pun tidak bisa menghindari kecelakaan.

"Akibat dari permasalahan kendaraan tersebut, terjadilah tabrakan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan tersebut dan mengganggu proses perjalanan kereta api yang lain," kata Sandhie saat dihubungi, Selasa (28/4).

Akibat kecelakaan ini, perjalan KRL lainnya tertahan di Stasiun Bekasi Timur. Nahas KA Argo Bromo Anggrek tak bisa melakukan pengereman dan menabrak KRL tersebut.

"Karena perjalanan kereta api lainnya terganggu, KRL yang menunggu proses evakuasi, mungkin akibat kurangnya koordinasi ataupun informasi, tidak mampu memberikan informasi menyeluruh ataupun akurat kepada kereta api Argo Bromo Anggrek. Di mana ketika itu sedang melintas dengan kecepatan 110 kilometer per jam," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kecelakaan kereta api terjadi pada Senin malam (27/4), di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak rangkaian KRL Commuter Line Cikarang yang sedang berhenti di stasiun.

KRL tersebut berhenti di stasiun karena di depannya terdapat KRL lain yang terhenti karena menemper taksi. Nahas, di saat yang bersamaan datang KA Argo Bromo Anggrek dan kecelakaan tak bisa dihindari.