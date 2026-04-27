KAI Pastikan Masinis KA Argo Bromo Selamat dalam Tabrakan dengan KRL di Bekasi

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan masinis KA Argo Bromo Anggrek selamat dalam kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Sejauh ini korban kebanyakan berasal dari gerbong perempuan rangkaian KRL.

"Masinis puji Tuhan aman," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba di lokasi kejadian, Selasa (28/4).

Anne mengatakan, saat ini fokus petugas di lapangan adalah melakukan evakuasi. Pasalnya masih ada korban yang terjepit di dalam gerbong.

"Ini fokus ke evakuasi. Dari evakuasi nanti pasti ada tim yang melakukan evaluasi," imbuhnya.