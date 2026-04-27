Bantu Evakuasi Korban, Basarnas Kirim Tim ke Lokasi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Kota

JawaPos.com-Evakuasi korban menjadi fokus penanganan kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur malam ini (27/4). Untuk membantu PT KAI, petugas kepolisian, dan petugas di lapangan, Basarnas telah mengirimkan tim ke lokasi kecelakaan tersebut.

Humas Kantor SAR Jakarta Ramli Prasetio menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia menyatakan bahwa Tim SAR sudah bergerak. Tak hanya dari Jakarta, petugas yang berada di Unit Siaga SAR Bekasi juga turut dikerahkan untuk memperkuat tim di lapangan.

”Saat ini personil basarnas otewe ke lokasi nanti perkembangan kita laporkan kembali, (yang sudah bergerak) personel dari Unit Siaga SAR Bekasi dan Kantor SAR Jakarta,” kata dia.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo pun menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, fokus KAI saat ini adalah melakukan evakuasi korban. Dia memastikan, penanganan dilakukan bersama-sama oleh KAI bersama aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya.

”Saat ini, PT KAI bersama pihak kepolisian tengah melakukan proses evakuasi terhadap rangkaian kereta serta penanganan korban di lokasi kejadian. Kami berupaya semaksimal mungkin agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal,” kata dia kepada awak media.

Berdasar informasi yang diperoleh sejauh ini, lokasi kecelakaan berada di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920. Kecelakaan terjadi pada Senin malam (27/4) sekitar pukul 20.52 WIB. PLB 5568A (CL KPB–CKR) tertemper oleh PLB 4B (KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi).

Franoto memastikan, petugas di lapangan telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan. Berkaitan dengan penyebab kecelakaan, saat ini masih dalam proses investigasi.