Kronologi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur: Bermula dari Taksi Tertemper KRL

JawaPos.com – PT KAI Daop 1 Jakarta membenarkan adanya insiden kecelakaan yang melibatkan kereta rel listrik (KRL) di kawasan Stasiun Bekasi Timur dengan Kereta Jarak Jauh Agro Bromo, Senin (27/4) malam.

“Iya betul, betul. Ada kecelakaan kereta,” ujar Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo kepada awak media.

Ia pun mengonfirmasi kejadian tersebut dipicu oleh insiden taksi yang tertemper KRL di perlintasan sebidang (JPL) dekat Bulak Kapal. Menurutnya, kejadian itu terjadi di jalur perlintasan dekat Bulak Kapal.

Mulanya, ada taksi di lintasan tersebut tertemper KRL sehingga menyebabkan perjalanan kereta terganggu.

Akibat insiden tersebut, KRL sempat berhenti di lokasi kejadian. Namun rupanya Kereta Agro Bromo tetap berupaya melintas langsung di jalur tersebut, sehingga tabrakan tak terhindarkan.

“Oh iya, jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal ya,” jelas Franoto.

“Yang membuat KRL-nya terhenti. KRL berhenti, di belakangnya ada Kereta Argo Bromo,” imbuhnya.

Sebelumnya, kabar itu pun beredar di sejumlah grup awak media. Kejadian ini bermula dari sebuah taksi listrik yang tertemper KRL.