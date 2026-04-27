Kereta Api Jarak Jauh Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, Penampakannya Bikin Ngeri

JawaPos.com - Kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4). Insiden itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Belum ada informasi resmi apapun terkait dengan kecelakaan tersebut, namun sejumlah kabar beredar luas di media sosial.

Salah satu informasi yang diterima oleh awak media menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan KRL atau commuter line lintas Bekasi dan kereta api jarak jauh. Dari berbagai foto dan video yang beredar, tampak beberapa gerbong hancur dan evakuasi korban masih berlangsung.

”Info lintas Daop 1 Jakarta: Terima info JPL 85 PLB 5181 tertemper mobil. Kemudian ka 4 melintas langsung Bekasi oleh PPKP sudah diinstruksikan untuk berhati-hati dikarenakan di jalur hilir terjadi temperan dan didepannya PLB 5568a,” bunyi informasi tersebut.

Namun demikian, kecelakaan tidak terhindarkan. KRL yang tengah berhenti karena menemper mobil diseruduk dari belakang oleh kereta jarak jauh. Kecelakaan itu mengakibatkan bagian ujung belakang KRL hancur. Sejumlah penumpang yang berada di gerbang itu dilaporkan luka dan meninggal dunia.

VP Corporate Secretary of KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, petugas saat ini sedang fokus melakukan evakuasi di lapangan. Sehingga belum banyak keterangan yang bisa disampaikan kepada publlik.

"Saat ini kami masih melakukan penanganan kondisi di lokasi," ucapnya.