Ryandi Zahdomo
Sabtu, 25 April 2026 | 05.27 WIB

Satpol PP Sita 100 Kg Ikan Sapu-sapu di Ciliwung, Diduga untuk Bahan Baku Siomay

Warga Cikarang, Bekasi kedapatan menangkap ikan sapu-sapu di bantaran anak Kali Ciliwung untuk dijual sebagai bahan baku siomay. (Istimewa)

JawaPos.com-Praktik perdagangan ikan sapu-sapu ilegal di bantaran anak Kali Ciliwung, tepatnya di depan sekolah Santa Ursula, Pasar Baru, Jakarta Pusat, akhirnya terbongkar. Petugas Satpol PP Sawah Besar mengamankan lima pria yang diduga menjadikan ikan tersebut sebagai bahan baku makanan.

Penggerebekan dilakukan pada Jumat (24/4) setelah petugas menerima laporan dari warga setempat yang merasa curiga dengan aktivitas mencurigakan di area tersebut.

"Kami amankan lima pria yang bekerja serta penjual daging ikan sapu - sapu. Kami amankan setelah kami dapat laporan dari warga yang curiga aktifitas mereka," ujar Kasatpol PP Sawah Besar, Darwis Silitonga, Jumat (24/4).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima pria yang merupakan warga Cikarang ini memiliki pola kerja yang terstruktur. Mereka menangkap ikan sapu-sapu di titik kali yang sedang surut atau debit airnya berkurang.

Setelah tertangkap, ikan tidak dijual dalam kondisi utuh. Mereka langsung memprosesnya di bantaran kali dengan memisahkan bagian daging, kulit, dan telur.

"Ketika ikandapat langsung disiangi mereka. Dagingnya dijual ke Cikarang kepada pengepul untuk bahan pembuat siomay menggunakan daging ikan sapu - sapu," ucapnya.

Tak hanya daging, bagian telur ikan sapu-sapu pun turut diperjualbelikan untuk kebutuhan umpan pemancingan.

