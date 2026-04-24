Cara Konfirmasi Data E-Ijazah Online, Pastikan Data Siswa Sudah Benar, Bisa Lewat HP!

Ilustrasi ijazah dan atribut kelulusan topi toga penanda keberhasilan akademik. (Freepik/vecstock)
JawaPos.com - Bagi siswa dan orang tua, memastikan keakuratan data pada ijazah adalah hal yang krusial. Kesalahan penulisan identitas sekecil apa pun bisa berdampak panjang di masa depan. Kabar baiknya, kini hadir platform digital resmi dari Kemendikdasmen yang memudahkan proses verifikasi Nomor Ijazah Nasional (NIN) sekaligus konfirmasi data calon penerima ijazah secara praktis.
Anda tidak perlu lagi mengantre atau menunggu lama. Melalui portal resmi, proses ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu registrasi akun yang rumit.
Mengapa Harus Mengecek Data E-Ijazah?
Baca Juga:Deretan Event Meriah di Hari Jadi Kota Surabaya 2026: Ada Festival Rujak Ulek hingga Light Parade
Platform ini dirancang khusus untuk mendukung lembaga pendidikan, institusi, hingga masyarakat luas dalam memastikan validitas data. Selain untuk memverifikasi keabsahan NIN, fitur utama yang paling dinanti adalah Konfirmasi Data.
Fitur ini memungkinkan siswa dan orang tua memeriksa kesesuaian data peserta didik yang akan dicantumkan pada ijazah di tahun ajaran berjalan. Dengan informasi yang disajikan secara real-time, risiko kesalahan data pada dokumen kelulusan dapat diminimalisir sejak dini.
Langkah Mudah Konfirmasi Data E-Ijazah
Proses pengecekan ini sangat sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan dokumen pendukung dan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Pengisian data pun bisa dilakukan melalui telpon genggam atau HP maupun laptop atau komputer.
1. Persiapan Dokumen:
- NISN (Nomor Induk Siswa Nasional): Bisa dicek di rapor atau menanyakan langsung kepada operator sekolah.
- Akte Kelahiran atau Kartu Keluarga: Untuk memastikan data tanggal lahir yang valid.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya