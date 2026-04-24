Cara Konfirmasi Data E-Ijazah Online, Pastikan Data Siswa Sudah Benar, Bisa Lewat HP!

JawaPos.com - Bagi siswa dan orang tua, memastikan keakuratan data pada ijazah adalah hal yang krusial. Kesalahan penulisan identitas sekecil apa pun bisa berdampak panjang di masa depan. Kabar baiknya, kini hadir platform digital resmi dari Kemendikdasmen yang memudahkan proses verifikasi Nomor Ijazah Nasional (NIN) sekaligus konfirmasi data calon penerima ijazah secara praktis.

Anda tidak perlu lagi mengantre atau menunggu lama. Melalui portal resmi, proses ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu registrasi akun yang rumit.

Mengapa Harus Mengecek Data E-Ijazah?

Platform ini dirancang khusus untuk mendukung lembaga pendidikan, institusi, hingga masyarakat luas dalam memastikan validitas data. Selain untuk memverifikasi keabsahan NIN, fitur utama yang paling dinanti adalah Konfirmasi Data.

Fitur ini memungkinkan siswa dan orang tua memeriksa kesesuaian data peserta didik yang akan dicantumkan pada ijazah di tahun ajaran berjalan. Dengan informasi yang disajikan secara real-time, risiko kesalahan data pada dokumen kelulusan dapat diminimalisir sejak dini.

Langkah Mudah Konfirmasi Data E-Ijazah

Proses pengecekan ini sangat sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan dokumen pendukung dan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Pengisian data pun bisa dilakukan melalui telpon genggam atau HP maupun laptop atau komputer.

1. Persiapan Dokumen:

- NISN (Nomor Induk Siswa Nasional): Bisa dicek di rapor atau menanyakan langsung kepada operator sekolah.