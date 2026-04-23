PLN Pastikan 100 Persen Listrik Jakarta Sudah Menyala Setelah Gangguan Suplai

JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan telah memulihkan 100 persen sistem kelistrikan yang sempat mengalami gangguan di sebagian wilayah Jakarta pada pukul 10.25 WIB, pada Kamis (23/4).

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika menyampaikan sebagian besar pelanggan terdampak telah kembali menikmati pasokan listrik pada pukul 12.23 WIB. Sedangkan sekitar 5 persen lainnya berhasil dipulihkan pada pukul 15.05 WIB.

"PLN telah berhasil memulihkan 100 persen sistem kelistrikan yang sempat mengalami gangguan," kata Haris Andika dalam keterangannya, Kamis (23/4).

Dia membeberkan sebagai gambaran, sistem kelistrikan wilayah Jakarta dan sekitarnya ditopang oleh 76 gardu induk. Dari jumlah tersebut, 13 gardu induk sempat terdampak gangguan pasokan listrik.

Terkait dengan gangguan yang dialami, Andika mewakili PLN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat. "PLN terus berupaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan serta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," ujarnya.

Untuk diketahui, gangguan yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta pada pukul 10.25 WIB, pada Kamis (23/4) diakibatkan adanya kendala teknis pada sistem kelistrikan. Hingga saat ini, para personel tengah melakukan penelusuran sumber penyebab gangguan.

Dalam monitoring keandalan di seluruh proses bisnis, PLN memastikan saat ini dalam kondisi normal, termasuk kesiapan pasokan energi primer yang aman dan mencukupi.

Bagi pelanggan yang membutuhkan informasi dan layanan PLN, dapat mengakses aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

Sebelumnya, listrik di sejumlah wilayah di Jakarta terdampak pemadaman massal. Berdasarkan pantauan JawaPos.com, pemadaman juga terjadi di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.