Perjalanan KRL Blue Line Jakarta–Cikarang hanya Sampai Bekasi

JawaPos.com - Perjalanan kereta rel listrik (KRL) rute Blue Line Jakarta–Cikarang, pada Selasa (28/4) hanya dapat beroperasi hingga Stasiun Bekasi. Pembatasan ini diberlakukan menyusul penanganan dampak tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line tujuan Cikarang di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam (27/4).
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan hingga saat ini operasional KRL di lintas tersebut belum dapat melayani perjalanan sampai Stasiun Cikarang.
“Sampai dengan saat ini perjalanan KRL untuk Blue Line hanya dilayani sampai dengan Stasiun Bekasi,” kata Karina kepada wartawan, Selasa (28/4).
Karina menjelaskan, pembatasan layanan ini hanya berlaku untuk lintas Jakarta–Cikarang. Sementara itu, perjalanan Commuter Line di lintas lainnya tetap beroperasi normal.
“Untuk dampak ke perjalanan Commuter Line lainnya tidak ada. Lintas pelayanan lainnya berjalan normal,” jelasnya.
Ia menambahkan, perjalanan KRL di lintas Cikarang, pemberangkatan awal dilakukan dari Stasiun Bekasi, baik melalui Manggarai maupun Pasar Senen. Namun, pola operasional masih dapat berubah mengikuti proses evakuasi yang masih berlangsung di lokasi kejadian.
“Kami mengimbau pengguna KRL untuk menyesuaikan perjalanannya, mengutamakan keselamatan, dan mengikuti informasi dari petugas,” ucapnya.
Lebih lanjut, pihak PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggungnya lintasan KRL Commuter Line. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” pungkasnya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!