Perjalanan KRL Blue Line Jakarta–Cikarang hanya Sampai Bekasi

KA Argo Bromo Anggrek menabrak rangkaian KRL di Stasiun Bekasi Timur. (YouTube Trainspotter ID)

JawaPos.com - Perjalanan kereta rel listrik (KRL) rute Blue Line Jakarta–Cikarang, pada Selasa (28/4) hanya dapat beroperasi hingga Stasiun Bekasi. Pembatasan ini diberlakukan menyusul penanganan dampak tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line tujuan Cikarang di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam (27/4).

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan hingga saat ini operasional KRL di lintas tersebut belum dapat melayani perjalanan sampai Stasiun Cikarang.

“Sampai dengan saat ini perjalanan KRL untuk Blue Line hanya dilayani sampai dengan Stasiun Bekasi,” kata Karina kepada wartawan, Selasa (28/4).

Karina menjelaskan, pembatasan layanan ini hanya berlaku untuk lintas Jakarta–Cikarang. Sementara itu, perjalanan Commuter Line di lintas lainnya tetap beroperasi normal.

“Untuk dampak ke perjalanan Commuter Line lainnya tidak ada. Lintas pelayanan lainnya berjalan normal,” jelasnya.

Ia menambahkan, perjalanan KRL di lintas Cikarang, pemberangkatan awal dilakukan dari Stasiun Bekasi, baik melalui Manggarai maupun Pasar Senen. Namun, pola operasional masih dapat berubah mengikuti proses evakuasi yang masih berlangsung di lokasi kejadian.

“Kami mengimbau pengguna KRL untuk menyesuaikan perjalanannya, mengutamakan keselamatan, dan mengikuti informasi dari petugas,” ucapnya.