Kamis, 23 April 2026 | 20.40 WIB

Polemik Penguburan Ikan Sapu-sapu, Wali Kota Jaksel Ikut Arahan MUI

Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar bicara soal penanganan ikan sapu-sapu sesuai arahan MUI. (Bintang Pradewo/ JawaPos.com) - Image

Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar bicara soal penanganan ikan sapu-sapu sesuai arahan MUI. (Bintang Pradewo/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar mengikuti arahan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait tata cara penguburan ikan sapu-sapu. Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan akan melakukan kajian terkait ikan sapu-sapu itu.

Menurut Anwar mengatakan, sebelum dikubur, seluruh ikan dipastikan dalam kondisi mati.

"Agar tidak menimbulkan kekeliruan ke depannya, kami melaksanakan proses ini sesuai saran MUI. Hari ini sudah berjalan dengan baik," ujarnya, Rabu (22/4).

Anwar menjelaskan, pengendalian ikan sapu-sapu dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah dengan melibatkan sekitar 60 personel gabungan dari unsur Pemkot Jakarta Selatan, TNI dan unsur masyarakat.

"Pada kegiatan kali ini, ditargetkan sebanyak lima ton ikan sapu-sapu kita tangkap. Pada Jumat lalu, petugas berhasil mengumpulkan sekitar 5,3 ton ikan sapu-sapu," katanya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam menjaga kualitas lingkungan dan air. Keberadaan ikan sapu-sapu dinilai berdampak signifikan terhadap ekosistem perairan, khususnya terhadap populasi ikan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat.

"Populasi ikan lokal menurun karena telur-telurnya dimangsa oleh ikan sapu-sapu," ujarnya.

Dia menambahkan, kegiatan penangkapan akan dilakukan secara intensif dua kali dalam sepekan dengan fokus pada wilayah hulu. Langkah ini diharapkan dapat menekan populasi ikan sapu-sapu hingga ke wilayah hilir.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) melakukan pengkajian tangkapan ikan sapu-sapu dibuat pakan ternak dan pupuk organik agar berlanjut kebermanfaatannya.

"Nanti akan dipikirkan oleh Dinas KPKP yang sekarang dalam kajian. Saya bilang bisa enggak buat pakan ternak? Kan sayang, kalau bisa kan alangkah baiknya kalau bisa buat pakan ternak kan lumayan," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam acara Berdiskusi Kota dan Wartawan (Berkawan) di Jakarta, Rabu.

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Viral! Niat Buru Ikan Sapu-Sapu, Warga Matraman Malah Tangkap Bandar Sabu, Langsung Dihukum Berendam di Kali - Image
Jabodetabek

Viral! Niat Buru Ikan Sapu-Sapu, Warga Matraman Malah Tangkap Bandar Sabu, Langsung Dihukum Berendam di Kali

Selasa, 21 April 2026 | 17.55 WIB

Populasi Capai 90 Persen, Gubernur Jakarta Bersihkan Ikan Sapu-Sapu di 5 Wilayah - Image
Jabodetabek

Populasi Capai 90 Persen, Gubernur Jakarta Bersihkan Ikan Sapu-Sapu di 5 Wilayah

Jumat, 17 April 2026 | 18.00 WIB

Petugas Buru Ikan Sapu-sapu di Depan Plaza Indonesia Jakarta Karena Bikin Rusak Turap - Image
Jabodetabek

Petugas Buru Ikan Sapu-sapu di Depan Plaza Indonesia Jakarta Karena Bikin Rusak Turap

Sabtu, 11 April 2026 | 19.30 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

