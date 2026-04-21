Viral! Niat Buru Ikan Sapu-Sapu, Warga Matraman Malah Tangkap Bandar Sabu, Langsung Dihukum Berendam di Kali

Warga hukum bandar sabu berendam di kali. (@warungjurnalis)
JawaPos.com - Aksi dramatis terjadi di kawasan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Senin (20/4). Seorang bandar narkoba berinisial ADC tak berkutik setelah diringkus warga yang sedang beraktivitas di sekitar aliran Kali Ciliwung.
Bukannya langsung diserahkan ke kantor polisi, pria tersebut justru mendapatkan "hukuman unik" dari warga yang geram dengan maraknya peredaran barang haram di wilayah mereka.
Penangkapan bermula ketika warga, aparat kelurahan, dan kecamatan sedang melakukan aksi mencari ikan sapu-sapu di aliran kali. Di saat bersamaan, ADC terlihat mondar-mandir sebanyak empat kali di lokasi tersebut sambil membawa kantong plastik hitam.
Gerak-geriknya yang mencurigakan, ditambah tidak adanya orang yang ditemui di lokasi, memicu kecurigaan warga. Saat digeledah, warga menemukan barang bukti narkotika.
Baca Juga:Penelitian Ungkap 3 Perubahan Gaya Hidup Sehari-hari yang Bisa Membantu Meredakan Gejala Menopause, dari Stres hingga Pola Makan
"Setelah digeledah, pelaku inisial ADC ini kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan alat hisap (bong) yang disimpan dalam plastik hitam," ujar Camat Matraman M Husnul Fauzi, Selasa (21/4).
Warga yang kadung kesal dengan ulah pelaku langsung memberikan sanksi sosial. ADC, yang mengenakan helm, jaket hitam, dan celana pendek krem, dipaksa membuka kaosnya.
Pria bertato di lengan kiri tersebut kemudian digiring ke aliran kali dangkal dan disuruh berendam dengan posisi tiduran. Aksi ini sontak menjadi tontonan warga sekitar dan pengendara yang melintas. ADC pun memilih pasrah menuruti perintah tersebut daripada harus menghadapi amuk massa yang lebih besar.
Terkait motif pelaku, pihak kecamatan belum bisa memastikan apakah ia sedang menunggu pembeli atau baru saja melakukan transaksi. "Saya enggak tahu dia mau transaksi atau baru beli karena saat ditangkap ditemukan barang bukti sabu," tegasnya.
Setelah menjalani hukuman "berendam" selama kurang lebih 30 menit, pelaku akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian