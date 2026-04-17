Populasi Capai 90 Persen, Gubernur Jakarta Bersihkan Ikan Sapu-Sapu di 5 Wilayah

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung hadiri operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Jumat (17/4).

Aksi ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memulihkan ekosistem sungai dan saluran air yang kian memprihatinkan.

Gubernur Pramono mengungkapkan bahwa tindakan tegas harus diambil karena spesies ini sangat dominan. Berdasarkan data di lapangan, populasi ikan sapu-sapu telah menguasai sebagian besar biota air di Jakarta, sehingga mengancam keberadaan ikan lokal.

"Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80 sampai 90 persen dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan," ujarnya, Jumat (17/4).

Ancaman Terhadap Infrastruktur dan Ekosistem

Selain mengganggu habitat alami, kebiasaan ikan sapu-sapu yang gemar menggali dasar dan pinggir sungai ternyata berdampak buruk pada infrastruktur kota.

Spesies ini berpotensi merusak bantaran atau turap yang menjaga aliran sungai tetap stabil. Jika dibiarkan, keseimbangan ekosistem akan hancur dan risiko kerusakan fisik pada tanggul sungai akan semakin tinggi.

Digelar Serentak di 5 Wilayah Jakarta

Operasi besar-besaran ini tidak hanya dilakukan di satu titik, melainkan menyasar lima wilayah kota secara bersamaan: