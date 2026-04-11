Petugas Buru Ikan Sapu-sapu di Depan Plaza Indonesia Jakarta Karena Bikin Rusak Turap

Petugas tangkap ikan sapu-sapu di kali depan Plaza Indonesia, Jumat (10/4/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama Dinas KPKP DKI Jakarta menggelar aksi "perburuan" ikan sapu-sapu di Kali Cideng, tepatnya di depan Plaza Indonesia, Menteng, Jumat (10/4).
Langkah ini diambil karena populasi ikan tersebut mulai merusak infrastruktur kali dan dianggap berbahaya bagi kesehatan.
Ikan sapu-sapu yang dikenal tangguh ini ternyata menyimpan ancaman serius di balik kemampuannya bertahan hidup di air kotor.
Kepala Dinas KPKP Pemprov DKI Jakarta Hasudungan A Sidabalok menjelaskan, pembersihan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang pernah dilakukan di Kali Ciliwung.
Hasil uji laboratorium sebelumnya menunjukkan temuan yang mengejutkan.
"Waktu pembersihan ikan sapu-sapu di kali Ciliwung kita sudah mengambil sampel ikan dan airnya juga, ternyata ambang batas pencemarannya melebihi ikan mengandung Salmoella serta E.Coli, juga residu logam berat," ujar Hasudungan.
Ia menambahkan, Kali Cideng dipilih karena jalurnya yang tidak sepanjang kali Ciliwung, sehingga pengendalian populasi ikan sapu-sapu bisa dilakukan dengan lebih efektif.
Dalam aksi kerja bakti ini, sebanyak 100 personel gabungan dari Sudin SDA, Satpol PP, Lingkungan Hidup, PPSU, hingga Gulkarmat dikerahkan.
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyebutkan, ikan-ikan ini memiliki perilaku yang merusak infrastruktur.
"Tadi ikan sapu-sapu yang mau ditangkap banyak yang masuk turap dan merusak turap karena ukuran ikan yang cukup besar. Ikan sapu-sapu menyimpan telurnya juga di turap," kata Arifin.
