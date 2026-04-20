20 April 2026, 23.30 WIB

Maling Motor di Kebayoran Lama Jaksel Tewas Dikeroyok Warga yang Geram

Ilustrasi maling motor beraksi di permukiman warga. (Istimewa)

JawaPos.com-Pencuri motor di Jalan Jiban II, RT 08/RW 01, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tewas setelah dikeroyok warga pada Jumat (17/4) dini hari pukul 00.30 WIB.

"Pelakunya sudah meninggal, ya, pas kita bawa ke RS Polri Kramat Jati, diberitahu anggota kita, dapat informasi kalau pelakunya meninggal," kata Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama AKP Ivo Amelia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan awalnya, anggota piket fungsi menerima laporan dari masyarakat tentang pelaku pencurian motor yang diamankan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangan yang diterima dan bukti rekaman kamera pengawas (CCTV), pelaku sudah melancarkan tindak kriminalnya sebanyak dua kali dalam satu bulan.

"Karena dilihat dari CCTV yang pertama itu sama, orang, wajah, dan ciri-ciri sama, jadi mungkin masyarakat geram terus, ya, begitu, ya, liat itu, diamankan rame-rame," ujar Ivo.

Setelah dilaporkan ke kepolisian, kemudian polisi datang dan melihat pelaku sudah babak belur. Pelaku lalu diamankan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

Saat digeledah polisi, ditemukan kunci T dan beberapa kunci motor di tempat kejadian perkara (TKP).

Sebelumnya, viral di akun media sosial Instagram @radiodalam_jaksel yang memperlihatkan seorang pencuri motor melancarkan aksinya setiap 10 hari sekali, dan pada tanggal yang berakhiran tujuh, yakni 17 dan 27 Maret, 7 April, dan 17 April 2026.

Artikel Terkait
Tentara Prancis Tewas dalam Serangan di Lebanon saat Bertugas dalam Misi Perdamaian UNIFIL PBB - Image
Internasional

Tentara Prancis Tewas dalam Serangan di Lebanon saat Bertugas dalam Misi Perdamaian UNIFIL PBB

20 April 2026, 02.07 WIB

Perempuan Tanpa Identitas di Surabaya Tewas Tertabrak Kereta, Sempat Diklakson dan Diteriaki Warga - Image
Surabaya Raya

Perempuan Tanpa Identitas di Surabaya Tewas Tertabrak Kereta, Sempat Diklakson dan Diteriaki Warga

20 April 2026, 01.54 WIB

Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam di Bandara Langgur, Begini Kronologinya - Image
Kasuistika

Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam di Bandara Langgur, Begini Kronologinya

20 April 2026, 01.44 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

