Maling Motor di Kebayoran Lama Jaksel Tewas Dikeroyok Warga yang Geram

JawaPos.com-Pencuri motor di Jalan Jiban II, RT 08/RW 01, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tewas setelah dikeroyok warga pada Jumat (17/4) dini hari pukul 00.30 WIB.

"Pelakunya sudah meninggal, ya, pas kita bawa ke RS Polri Kramat Jati, diberitahu anggota kita, dapat informasi kalau pelakunya meninggal," kata Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama AKP Ivo Amelia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan awalnya, anggota piket fungsi menerima laporan dari masyarakat tentang pelaku pencurian motor yang diamankan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangan yang diterima dan bukti rekaman kamera pengawas (CCTV), pelaku sudah melancarkan tindak kriminalnya sebanyak dua kali dalam satu bulan.

"Karena dilihat dari CCTV yang pertama itu sama, orang, wajah, dan ciri-ciri sama, jadi mungkin masyarakat geram terus, ya, begitu, ya, liat itu, diamankan rame-rame," ujar Ivo.

Setelah dilaporkan ke kepolisian, kemudian polisi datang dan melihat pelaku sudah babak belur. Pelaku lalu diamankan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

Saat digeledah polisi, ditemukan kunci T dan beberapa kunci motor di tempat kejadian perkara (TKP).