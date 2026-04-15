Resmi Jadi Wali Kota Jaksel, Intip Kekayaan Syafrin Liputo: Punya Alphard hingga 17 Tanah

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo. (Masria Pane/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Jakarta Selatan pada Rabu (15/4). Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta ini kini naik kelas memimpin salah satu wilayah paling strategis di ibu kota, menggantikan M. Anwar.
Langkah Syafrin menuju kursi nomor satu di Jakarta Selatan ini menarik perhatian, mengingat rekam jejaknya yang panjang di dunia transportasi Jakarta. Namun, tak hanya kariernya yang mentereng, nilai kekayaan pria asal Gorontalo ini juga menjadi sorotan publik.
Lonjakan Kekayaan Syafrin Liputo di Tahun 2026
Berdasarkan dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) terbaru yang dilaporkan pada 17 Maret 2026 untuk periode 2025, Syafrin tercatat memiliki total kekayaan bersih mencapai Rp9.423.593.347.
Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan laporan periode 2024 yang disampaikan pada Maret 2025, di mana saat itu kekayaannya berada di angka Rp8.792.263.485. Dalam setahun, harta kekayaan Syafrin ini tumbuh sekitar Rp631 juta.
Koleksi Properti: Dominasi Tanah di Gorontalo dan Jakarta
Aset terbesar Syafrin Liputo bersumber dari tanah dan bangunan dengan total nilai Rp4.904.000.000. Menariknya, aset properti ini tersebar di beberapa titik strategis, mulai dari Jakarta hingga tanah kelahirannya di Gorontalo. Total, terdapat 17 aset tanah dan bangunan yang dimiliki Syafrin.
Beberapa aset properti mentereng miliknya antara lain:
- Tanah dan Bangunan seluas 489 m2/300 m2 di Jakarta Selatan hasil sendiri senilai Rp2,77 miliar.
- Bangunan di Jakarta Timur sebanyak tiga unit dengan nilai bervariasi antara Rp312 juta hingga Rp333 juta per unit.
