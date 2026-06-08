Bupati Muara Enim Edison Terjaring OTT KPK, Harta Kekayaannya Rp 16 Miliar

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, Edison, pada Senin (8/6). Edison diamankan bersama sembilan orang lainnya dalam giat tangkap tangan tersebut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan operasi senyap itu mengamankan lima orang penyelenggara negara dan lima lainnya pihak swasta. Mereka diamankan dalam giat tangkap tangan yang digelar di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (8/6).

Operasi senyap itu diduga berkaitan dugaan suap yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Pemberian suap itu diduga diberikan oleh pihak swasta kepada penyelenggara negara di Pemkab Muara Enim.

"Terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta," ujarnya.

Menelisik harta kekayaan Edison dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki total kekayaan senilai Rp 16.030.192.000 atau Rp 16 miliar. LHKPN itu teralhir dilaporkan pada 27 Marey 2026 untuk tahun periodik 2025.

Edison tercatat memiliki harta berupa tanah bangunan sebanyak delapan bidang yang berlokasi di Palembang, Prabumulih, dan Banyuasin. Harta kekayaan tidak bergerak milik Edison senilai Rp 14.180.192.000.