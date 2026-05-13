Muhammad Ridwan
Rabu, 13 Mei 2026 | 15.36 WIB

Harta Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun, Intip Koleksi Berbagai Mobil Jeep Klasik Miliknya

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis secara resmi harta kekayaan milik Presiden Prabowo Subianto dalam laman elhkpn.kpk.go.id. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo memiliki total harta kekayaan senilai Rp 2.066.764.868.191 atau Rp 2 triliun.

Harta kekayaan itu dilaporkan Prabowo pada 31 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025. Prabowo tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 10 bidang yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor. Harta tidak bergerak milik Prabowo itu senilai Rp 323.758.593.500.

Prabowo tercatat memiliki harta berupa alat transportasi sebanyak delapan unit, di antaranya mobil Toyota Alphard 2005, mobil Honda CRV 2007, mobil Land Rover Jeep 1990, mobil Toyota Land Cruiser Jeep 1980, mobil Mitsubishi Pajero Jeep 2000, mobil Toyota Lexus Jeep 2002, mobil Land Rover Jeep 1992, dan sepeda motor Suzuki 2002. Total harta bergerak milik Prabowo itu sejumlah Rp 1.258.500.000.

Prabowo juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 16.464.523.500. Tercatat, harta Prabowo didominasi oleh surat berharga mencapai Rp 1.677.239.000.000.

Prabowo juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 48.044.251.191. Total harta seluruhnya senilai Rp 2.066.764.868.191.

Jika dibandingkan dengan harta Prabowo pada periodik 2024, tidak terdapat kenaikan yang cukup fantastis. Harta Prabowo saat awal menjabat sebagai kepala negara senilai Rp 2.062.241.012.691.

