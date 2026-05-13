Harta Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun, Intip Koleksi Berbagai Mobil Jeep Klasik Miliknya

Presiden Prabowo Subianto (YT Setpres)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis secara resmi harta kekayaan milik Presiden Prabowo Subianto dalam laman elhkpn.kpk.go.id. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo memiliki total harta kekayaan senilai Rp 2.066.764.868.191 atau Rp 2 triliun.
Harta kekayaan itu dilaporkan Prabowo pada 31 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025. Prabowo tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 10 bidang yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor. Harta tidak bergerak milik Prabowo itu senilai Rp 323.758.593.500.
Prabowo tercatat memiliki harta berupa alat transportasi sebanyak delapan unit, di antaranya mobil Toyota Alphard 2005, mobil Honda CRV 2007, mobil Land Rover Jeep 1990, mobil Toyota Land Cruiser Jeep 1980, mobil Mitsubishi Pajero Jeep 2000, mobil Toyota Lexus Jeep 2002, mobil Land Rover Jeep 1992, dan sepeda motor Suzuki 2002. Total harta bergerak milik Prabowo itu sejumlah Rp 1.258.500.000.
Prabowo juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 16.464.523.500. Tercatat, harta Prabowo didominasi oleh surat berharga mencapai Rp 1.677.239.000.000.
Prabowo juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 48.044.251.191. Total harta seluruhnya senilai Rp 2.066.764.868.191.
Jika dibandingkan dengan harta Prabowo pada periodik 2024, tidak terdapat kenaikan yang cukup fantastis. Harta Prabowo saat awal menjabat sebagai kepala negara senilai Rp 2.062.241.012.691.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam