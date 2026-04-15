Lika-Liku Karier Syafrin Liputo: Sempat Dicopot Ahok, Kini Jadi Wali Kota Jakarta Selatan di Era Pramono Anung

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Jakarta Selatan pada Rabu (15/4). Langkah ini menandai babak baru bagi Syafrin yang sebelumnya dikenal sebagai "panglima" transportasi Jakarta.
Sosok yang identik dengan seragam Dinas Perhubungan (Dishub) ini kini dipercaya memimpin wilayah Jakarta Selatan. Syafrin kini menggantikan posisi Wali Kota Jakarta Selatan sebelumnya, M. Anwar.
Dari Kadishub ke Kursi Wali Kota
Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo merupakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta yang menjabat sejak 2019. Ia telah menahkodai urusan lalu lintas ibu kota selama kurang lebih tujuh tahun di bawah tiga kepemimpinan gubernur yang berbeda.
Karier Syafrin di dunia transportasi memang sangat mengakar. Namun kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, tanggung jawabnya meluas dari sekadar mengatur jalanan menjadi mengelola wilayah administratif yang strategis.
Sempat Dicopot Ahok, Bangkit di Era Anies
Perjalanan karier Syafrin tidak selalu mulus. Ia tercatat pernah mengalami pasang surut dalam birokrasi Pemprov DKI Jakarta.
Dalam perjalanan kariernya, dia pernah dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2015 saat Syafrin menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pasca-pencopotan tersebut, ia sempat berkarier di kementerian sebelum akhirnya kembali ke Balai Kota.
Keberuntungan kembali menghampiri Syafrin di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia pun diangkat kembali menjadi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2019 hingga akhirnya promosi menjadi Wali Kota hari ini.
