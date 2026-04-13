Halalbihalal Jakarta 2026 Jadi Momentum Penguatan Ekonomi dan Kota Inklusif, Perputaran Uang Tembus Rp 67,5 Triliun

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memanfaatkan momentum Halalbihalal Jakarta 2026 bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai panggung penguatan ekonomi dan penegasan arah Jakarta sebagai kota global yang inklusif.

Acara yang digelar di kawasan Kota Tua, Sabtu (11/4), ini menjadi puncak rangkaian Jakarta Festive Wonder, sebuah program lintas budaya yang mencerminkan keberagaman Jakarta, mulai dari Christmas Carol, Imlek Kolosal, Festival Ogoh-ogoh, hingga Jakarta Bedug Kolosal.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno. Dalam sambutannya, Rano Karno menegaskan bahwa kunci pembangunan Jakarta ke depan terletak pada kolaborasi lintas sektor dan inklusivitas sosial.

“Halalbihalal Jakarta malam ini bukan milik satu golongan. Ini milik seluruh warga Jakarta. Kota ini harus menjadi ruang yang merangkul, bukan memisahkan,” ujarnya.

Ekonomi Bergerak, Transaksi Capai Puluhan Triliun Di balik kemeriahan acara, terdapat dampak ekonomi yang signifikan. Pemprov DKI mencatat perputaran ekonomi selama rangkaian Jakarta Festive Wonder sejak periode Natal hingga April 2026 mencapai sekitar Rp 67,5 triliun.

Tak hanya itu, program mudik ke Jakarta yang diinisiasi Pramono Anung juga mencatat transaksi hingga Rp 20 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa Jakarta masih menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menarik, bahkan di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi.

Rano menekankan bahwa capaian tersebut menjadi bukti pentingnya menjaga kesinambungan kegiatan ekonomi berbasis komunitas dan budaya.

“Kita ingin memastikan semua warga punya ruang dan harapan di kota ini,” tegasnya.