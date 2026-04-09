Tulang Tangan Kiri Bergeser, Begini Kronologi Kecelakaan yang Dialami Fajar Sadboy

Fajar Sadboy. (Instagram: fajjarsadboy)
JawaPos.com - Fajar Sadboy mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motor di bilangan Jakarta Timur. Akibat kecelakaan tersebut, dia mengalami memar pada sejumlah bagian tubuh, bahkan ada tulang yang berseser atau retak.
Fajar Sadboy menceritakan kronologi kecelakaan yang dialaminya. Pria berusia 18 tahun itu mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB pada hari Sabtu, 4 April 2026, di bilangan Jakarta Timur.
Menurut Fajar Sadboy, kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan sedang licin ketika itu dan dia hendak berbelok. Fajar sebenarnya sempat melakukan pengereman, namun jalan yang licin membuatnya hilang kendali dan kemudian terjatuh membentur trotoar.
"Waktu itu saya dari kantor mau balik ke apartemen. Saya menginap di kantor, kebetulan paginya saya mau pulang," cerita Fajar Sadboy di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).
Akibat kecelakaan tersebut, Fajar Sadboy mengalami luka memar pada sejumlah bagian tubuh. Ada tulang di bagian tangan kirinya yang bergeser, membuat Fajar Sadboy harus menggunakan penyangga tangan atau arm sling untuk sementara waktu.
"Tangan kiri bengkak, katanya ada tulang yang geser atau retak akibat benturan,” ujar Fajar Sadboy.
Pada saat terjadi kecelakaan, Fajar Sadboy sempat dibantu oleh orang yang kebetulan mengenalinya. Dia diminta untuk menghubungi orang terdekat, hanya saja Fajar tidak mau merepotkan orang.
Fajar Sadboy masih bisa pulang sendirian ke apartemennya dengan mengendarai motor setelah mengalami kecelakaan. Setibanya di apartemen, baru dia merasa semakin sakit.
Keluarga dan manajemen Fajar Sadboy lantas membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dia pun mendapat penanganan secara medis.
