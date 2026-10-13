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Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.42 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Rabu, 14 Oktober 2026

Ilustrasi masjid/pexels - Image

Ilustrasi masjid/pexels

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 14/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

  • Imsak: 04:05 WIB

  • Subuh: 04:15 WIB

  • Terbit: 05:23 WIB

  • Duha: 05:55 WIB

  • Zuhur: 11:40 WIB

  • Asar: 14:42 WIB

  • Magrib: 17:51 WIB

  • Isya: 18:56 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Bandung dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui jadwal sejak pagi, aktivitas seperti bekerja, belajar, bepergian, maupun kegiatan lainnya dapat disesuaikan dengan waktu shalat.

    Editor: Hanny Suwindari
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