Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 5 Oktober 2026 Untuk Wilayah Bandung Barat dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag SENIN 05/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:
Imsak: 04:08 WIB
Subuh: 04:18 WIB
Terbit: 05:26 WIB
Duha: 05:57 WIB
Zuhur: 11:42 WIB
Asar: 14:46 WIB
Magrib: 17:51 WIB
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