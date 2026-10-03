Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Barat Besok Minggu, 4 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 4/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:

Imsak: 04:09 WIB

Subuh: 04:19 WIB

Terbit: 05:27 WIB

Duha: 05:58 WIB

Zuhur: 11:43 WIB

Asar: 14:48 WIB