Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Barat Besok Jumat, 25 September 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung Barat dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag JUMAT, 25/9/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat:
Imsak: 04:13 WIB
Subuh: 04:23 WIB
Terbit: 05:31 WIB
Duha: 06:02 WIB
Zuhur: 11:45 WIB
Asar: 14:55 WIB
Magrib: 17:52 WIB
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