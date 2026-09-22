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Selasa, 22 September 2026 | 11.37 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 22 September 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Banjar dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 22/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

Imsak: 04:11 WIB

Subuh: 04:21 WIB

Terbit: 05:32 WIB

Duha: 06:00 WIB

Zuhur: 11:42 WIB

Asar: 14:54 WIB

Magrib: 17:45 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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