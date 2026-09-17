Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Jumat, 18 September 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Tasikmalaya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 18/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:
Imsak: 04:15 WIB
Subuh: 04:25 WIB
Terbit: 05:37 WIB
Duha: 06:04 WIB
Zuhur: 11:46 WIB
Asar: 14:59 WIB
Magrib: 17:48 WIB
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