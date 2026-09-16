Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Kamis, 17 September 2026 | 03.30 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Kamis, 17 September 2026

Ilustrasi masjid. (pexels) - Image

Ilustrasi masjid. (pexels)

JawaPos.com - Memasuki pertengahan September, umat Islam di wilayah Subang dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 17/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:

Imsak: 04:18 WIB

Subuh: 04:28 WIB

Terbit: 05:39 WIB

Duha: 06:06 WIB

Zuhur: 11:48 WIB

Asar: 15:01 WIB

Magrib: 17:49 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 16 September 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 16 September 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya

Rabu, 16 September 2026 | 13.39 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Rabu, 16 September 2026 - Image
Islami

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Subang Besok Rabu, 16 September 2026

Rabu, 16 September 2026 | 03.07 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 15 September 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 15 September 2026 Untuk Wilayah Subang dan Sekitarnya

Selasa, 15 September 2026 | 13.28 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore