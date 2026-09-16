Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 16 September 2026 Untuk Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid. (freepik)
JawaPos.com - Memasuki pertengahan September, umat Islam di wilayah Tasikmalaya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 16/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:
Imsak: 04:16 WIB
Subuh: 04:26 WIB
Terbit: 05:38 WIB
Duha: 06:05 WIB
Zuhur: 11:46 WIB
Asar: 15:01 WIB
Magrib: 17:48 WIB
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