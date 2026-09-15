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Rabu, 16 September 2026 | 03.33 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Banjar Besok Rabu, 16 September 2026

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat./(freepik) - Image

ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat./(freepik)

JawaPos.com - Memasuki pertengahan September, umat Islam di wilayah Banjar dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 16/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

Imsak: 04:15 WIB

Subuh: 04:25 WIB

Terbit: 05:36 WIB

Duha: 06:04 WIB

Zuhur: 11:45 WIB

Asar: 14:59 WIB

Magrib: 17:46 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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