Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Purwakarta Besok Rabu, 16 September 2026

ilustrasi Jadwal Shalat./ (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki pertengahan September, umat Islam di wilayah Purwakarta dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 16/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:
Imsak: 04:19 WIB
Subuh: 04:29 WIB
Terbit: 05:41 WIB
Duha: 06:08 WIB
Zuhur: 11:49 WIB
Asar: 15:03 WIB
Magrib: 17:51 WIB
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