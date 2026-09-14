Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Senin, 14 September 2026 | 17.00 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 14 September 2026 Untuk Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Memasuki pertengahan September, umat Islam di wilayah Sukabumi dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI Sukabumi, 14/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:

Imsak: 04:23 WIB

Subuh: 04:33 WIB

Terbit: 05:45 WIB

Duha: 06:12 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:07 WIB

Magrib: 17:54 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 14 September 2026 Untuk Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 14 September 2026 Untuk Wilayah Tasikmalaya dan Sekitarnya

Senin, 14 September 2026 | 17.09 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 14 September 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 14 September 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

Senin, 14 September 2026 | 17.05 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 14 September 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya - Image
Islami

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 14 September 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

Senin, 14 September 2026 | 17.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore