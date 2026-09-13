Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Minggu, 13 September 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Memasuki pekan kedua September, umat Islam di wilayah Kuningan dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI Minggu, 13/09/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:
Imsak: 04:19 WIB
Subuh: 04:29 WIB
Terbit: 05:37 WIB
Duha: 06:08 WIB
Zuhur: 11:48 WIB
Asar: 15:04 WIB
Magrib: 17:52 WIB
Isya: 18:57 WIB
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