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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 9 September 2026 | 10.08 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Rabu 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa cemas sekaligus bersemangat untuk menyelidiki bagian-bagian kehidupan yang terabaikan. Namun, hari ini merupakan kesempatan yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. 

Melakukan hal itu akan memuaskan, jadi pastikan untuk menikmati waktu yang luar biasa ini. Hari ini, aquarius ingin berada di dekat orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 9 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus fokus pada hubungan saat ini dan tidak memikirkan orang lain untuk menjadi pasanganmu. Terkait karir, gunakan kepemimpinan dan kemampuan komunikasimu untuk menduduki posisi penting.

Sementara itu, cobalah lebih terhubung dengan sisi spiritualitas untuk membawa kedamaian mental dan emosional. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.

Cinta Aquarius

Cobalah fokus pada hubungan saat ini, daripada memikirkan orang lain untuk menjadi pasanganmu. Aquarius cenderung mencari kisah cinta bak dongeng. 

Pasangan akan menderita jika aquarius terus-menerus membandingkannya dengan orang lain. Semua orang memiliki kekurangan dan membuat kesalahan. Pada kenyataannya, aquarius hanya membutuhkan pasangan yang penuh kasih.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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