Bacaan Surah Al-Quraisy Nusron Wahid Dipersoalkan Santri Cilik, Ini Ayat Lengkap Beserta Artinya

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid. (Dimas Choirul/JawaPos.com)
JawaPos.com - Bacaan ayat Alquran yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dipersoalkan oleh santri cilik di media sosial. Santri cilik itu mengingatkan Nusron Wahid agar tidak mengacak-acak ayat Alquran dan tidak asal memaknai sesuai keinginan.
Koreksi tersebut disampaikan saat menanggapi penjelasan Nusron mengenai Surah Quraisy yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
Ada tiga bagian bacaan dan penjelasan Nusron yang menjadi perhatian santri cilik tersebut.
Pertama, Nusron membaca potongan ayat dengan lafaz, "Li ilafi li quraisyin".
Santri cilik kemudian memberikan koreksi bahwa bacaan yang semestinya adalah "Li iilafi quraisyi".
"Seharusnya, Li iilafi quraisyi," ucap santri cilik dalam video yang beredar di media sosial, dikutip Jumat (4/9).
Koreksi kedua berkaitan dengan potongan ayat berikutnya. Nusron membaca, "Fal ya'budu rabba hadzal baitil ladzina... alladzina at'amahum min ju’".
Menurut santri cilik, bagian tersebut seharusnya dibaca "Alladzi at'amahum min ju’".
Persoalan berikutnya ketika Nusron menjelaskan makna ayat tersebut dan menghubungkannya dengan program pemerintah.
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