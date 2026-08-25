Mengenal 4 Sifat Rasulullah SAW yang Wajib Diteladani oleh Seluruh Umat Islam

JawaPos.com – Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT sekaligus teladan bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Sebagai Rasul terakhir, beliau memiliki empat sifat utama yang menjadi pedoman bagi umat Islam, yaitu sidik, tablig, fatanah, dan amanah.

Keempat sifat tersebut tidak hanya mencerminkan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dilansir dari laman Yaqeen Institute.

1. Sidik (Jujur)

Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang selalu berkata dan bertindak jujur sehingga masyarakat Mekah memberinya gelar Al-Amin. Kejujuran tersebut tercermin dalam kehidupan beliau yang senantiasa menyampaikan kebenaran dan tidak pernah berdusta kepada orang lain. Al-Qur’an juga mengingatkan umat Islam untuk selalu bertakwa dan memperhatikan setiap perbuatan sebagaimana firman Allah SWT.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).

2. Tablig (Menyampaikan)

Nabi Muhammad SAW memiliki tugas menyampaikan wahyu dan ajaran Allah SWT kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang mereka. Dalam menjalankan tugas tersebut, beliau menghadapi berbagai tantangan, tetapi tetap menyampaikan risalah dengan ketekunan, kesabaran, dan ketulusan. Prinsip dakwah tersebut sejalan dengan firman Allah SWT.