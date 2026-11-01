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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 05.24 WIB

Orang yang Tidak Suka Basa-basi Biasanya Memiliki 7 Sifat Menarik Menurut Psikologi

Karakter orang suka percakapan serius daripada basa-basi menurut psikologi - Image

Karakter orang suka percakapan serius daripada basa-basi menurut psikologi

JawaPos.com – Dalam kehidupan sosial, setiap orang mempunyai cara tersendiri ketika menjalin komunikasi dengan orang lain. Ada yang mudah menikmati percakapan ringan, tetapi tidak sedikit pula yang lebih tertarik membahas sesuatu secara mendalam dan penuh makna.

Bagi sebagian orang, obrolan mengenai pekerjaan, cuaca, atau kejadian sehari-hari memang menyenangkan. Namun, bagi mereka yang menyukai percakapan serius, interaksi semacam itu terkadang terasa kurang memberikan kepuasan. Mereka lebih senang membicarakan pemikiran, pengalaman hidup, perasaan, hingga berbagai sudut pandang yang jarang dibahas.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakter unik yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang lebih menyukai percakapan mendalam dibandingkan sekadar basa-basi. Kecenderungan tersebut dapat menggambarkan cara mereka memahami diri sendiri, memperlakukan orang lain, dan membangun hubungan sosial.

Lantas, karakter seperti apa yang biasanya mereka miliki? Berikut tujuh di antaranya.

1. Gemar Melakukan Introspeksi Diri

Orang yang menyukai percakapan berbobot biasanya mempunyai ketertarikan untuk memahami berbagai hal, termasuk isi pikiran dan perasaannya sendiri.

Mereka sering meluangkan waktu untuk mengevaluasi pengalaman, memikirkan keputusan yang pernah diambil, serta mencari pelajaran dari setiap kejadian dalam hidup.

Kebiasaan merenung tersebut membuat mereka lebih tertarik pada pembicaraan yang memberikan wawasan baru daripada percakapan yang hanya membahas hal-hal di permukaan.

Mereka juga cenderung senang bertukar pemikiran karena menganggap setiap orang mempunyai pengalaman dan sudut pandang yang bisa dipelajari.

2. Mempunyai Empati yang Kuat terhadap Orang Lain

Editor: Setyo Adi Nugroho
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