Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Subang Besok Rabu, 24 Juni 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari sangat penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Selain menjadi pedoman dalam melaksanakan shalat lima waktu, jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Rabu, 24 Juni 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:56 WIB

Duha: 06:25 WIB

Zuhur: 11:55 WIB

Asar: 15:15 WIB