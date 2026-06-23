Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Subang Besok Rabu, 24 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari sangat penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.
Selain menjadi pedoman dalam melaksanakan shalat lima waktu, jadwal shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban kepada Allah SWT.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Rabu, 24 Juni 2026:
Imsak: 04:28 WIB
Subuh: 04:38 WIB
Terbit: 05:56 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:55 WIB
Asar: 15:15 WIB
Magrib: 17:47 WIB
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!